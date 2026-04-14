Vicenza, tenta di strangolare una 85enne: arrestata badante moldava

I carabinieri hanno arrestato una badante che avrebbe tentato di strangolare una 85enne in un’abitazione del comune di Valbrenta (Vicenza)

L’anziana, soccorsa dai sanitari del Suem 118 nel tardo pomeriggio di ieri, aveva raccontato ai paramedici di essere stata soffocata con una corda dalla badante ed era stata portata all’ospedale San Bassiano per essere sottoposta ai controlli necessari.

Qui poi aveva riconfermato la sua versione ai militari, che per tutta la notte hanno lavorato per vagliare le testimonianze e cercare di fare piena luce sulla vicenda fino ad arrivare all’arresto arrivato nella mattina di oggi.

A salvare la donna Ã¨ stata la figlia: rientrata a casa intorno all’ora di pranzo di domenica, ha praticamente assistito alla scena soccorrendo cosÃ¬ l’anziana che nel frattempo aveva perso i sensi e ha dato l’allarme al 118 e ai carabinieri.

La badante, una 33enne di origini moldave che ora Ã¨ accusata di omicidio aggravato, era seduta su un bracciolo della poltrona della pensionata e l’avrebbe afferrata quasi alle spalle stringendole al collo un cavo di un caricabatterie del cellulare.

Un’azione interrotta solo dall’arrivo della figlia che ha soccorso la madre facendole riprendere fiato, per poi inseguire a piedi la badante che, vistasi scoperta e approfittando della concitazione creatasi in quel momento, Ã¨ uscita dall’abitazione cercando di allontanarsi venendo raggiunta e fermata poco lontano.

L’85enne Ã¨ stata trasportata in ospedale e, dopo i primi accertamenti medici, Ã¨ stata dimessa. I carabinieri, dopo aver ricevuto la denuncia della figlia convivente e ascoltata la testimonianza dell’anziana, hanno cosÃ¬ ricostruito quando accaduto. Su richiesta della Procura, la badante Ã¨ stata arrestata e accompagnata nel carcere femminile di Verona in attesa dell’interrogatorio di convalida. ANSA