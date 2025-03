Mosca: ‘L’Italia attacca perché non ha argomenti per difendersi’

Il presidente Mattarella in GIappone – “Le minacce rivolte all’Ucraina instillando l’inaccettabile idea che ordigni nucleari possano divenire strumento ordinario nella gestione dei conflitti, come se non conducessero inevitabilmente alla distruzione totale” rappresentano “una rinnovata pericolosa narrativa nucleare” di cui la Russia “si è fatta promotrice” laddove invece “la Repubblica italiana condanna fermamente queste derive pericolose”.

Mosca: ‘da Mattarella menzogne e falsità sul nucleare’

“Le affermazioni del presidente italiano Sergio Mattarella secondo cui la Russia minaccia l’Europa con armi nucleari sono menzogne e falsità”. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dalla Tass.

Tajani: “Mattarella è uomo di pace”

“Condanna severa contro l’ennesimo attacco verbale nei confronti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Uomo di pace e simbolo di unità nazionale ed europea. Per questo ho deciso di far convocare l’Ambasciatore russo in Farnesina. Al Capo dello Stato la mia più sincera solidarietà.” Lo scrive il ministro Tajani su X.

La risposta di Mosca

(ANSA) – Con la convocazione dell’ambasciatore russo in Italia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha “solo attirato maggiore attenzione” sui “problemi” dell’Italia. Lo ha affermato oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Perché una tale reazione?”, ha chiesto Zakharova in una intervista al giornale Izvestia, ripresa dalle agenzie russe.

“Apparentemente – ha proseguito – perché abbiamo di nuovo colpito il cuore del problema: abbiamo colto la stessa persona a mentire“. “Non hanno nulla con cui difendersi e quindi hanno deciso di attaccare. Ma lo hanno fatto invano. In primo luogo, hanno solo attirato più attenzione sui loro problemi. E in secondo luogo, lo scoprirete più avanti”.