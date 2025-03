Malore fatale a 29 anni, muore padre di due bambine

È morto a 29 anni Erasmo Larato, padre di due bambine. A stroncare il giovane, che stava facendo jogging, è stato un malore. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 marzo, a Santeramo in Colle, nel Barese. Il giovane stava correndo in contrada Denora quando si è accasciato sull’asfalto.

A chiamare i soccorsi sono state altre persone che si stavano allenando. Arrivati sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 29enne. Sul posto, oltre alle unità del 118, anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Non c’è stato nulla da fare.

