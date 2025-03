Canada, un banchiere al posto di Trudeau

La scelta era attesa, ma è comunque una svolta. Il Partito Liberale al potere in Canada – di centrosinistra – ha eletto come suo nuovo leader il popolarissimo Mark Carney, che sostituisce quindi Justin Trudeau anche nel ruolo di primo ministro. Carney, quasi 60 anni, è stato governatore della Banca del Canada dal 2008 al 2013 e governatore della Banca d’Inghilterra dal 2013 al 2020.

Come prevede la Costituzione, Carney dovrà convocare nuove elezioni politiche entro il 20 ottobre – ma potrebbero svolgersi molto prima, probabilmente ad aprile.

Il cambio al vertice a Ottawa non cade in un momento tranquillo per il Paese. Il Canada è nel pieno di una guerra commerciale con gli Stati Uniti di Donald Trump, che il premier uscente ha definito “una sfida esistenziale”. A questo punto, dopo un lungo declino, il Partito Liberale di centrosinistra torna favorito proprio grazie alla sfida con Trump.

rainews.it

