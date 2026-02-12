Strage Canada, la trans Jesse aveva ucciso anche la madre e il fratellastro

Tumbler Ridge (Canada) â€“ Si chiamava Jesse Van Rootselaar la 18enne transgender che ha assalito a mano armata il liceo di Tumbler Ridge, nel Canada occidentale

Prima ha ucciso in casa la madre 39enne e il fratellastro di 11 anni, poi si Ã¨ diretta a scuola dove ha fatto una strage. La ragazza ha aperto il fuoco contro le forze dell’ordine, poi si Ã¨ uccisa. A confermare lâ€™identitÃ dellâ€™attentatrice sono state le forze dellâ€™ordine della provincia canadese British Columbia. “Non abbiamo ancora un’idea del movente”, ha detto il vice commissario della Gendarmeria reale del Canada nella British Columbia, Dwayne McDonald.

All’arrivo degli agenti sul luogo della sparatoria, avvenuta in un istituto superiore, lâ€™allarme era altissimo: la sparatoria era ancora in corso. â€œC’era fuoco attivo quando la polizia Ã¨ arrivata sulla scena”, ha spiegato McDonald, aggiungendo che “sono stati sparati colpi di arma da fuoco nella loro direzione”.

Chi era Jesse: la transizione iniziata 6 anni fa

Jesse Van Rootselaar aveva smesso di frequentare la scuola quattro anni fa. Biologicamente era nata di sesso maschile, ma si identificava “pubblicamente e socialmente” come donna. Sei anni fa aveva iniziato le terapie per il cambio di sesso.

Gli agenti hanno trovato Jesse Van Rootselaar morta poco dopo il loto arrivo per una ferita d’arma da fuoco autoinflitta. Secondo quanto riferito da McDonald, la sospetta era nata biologicamente di genere maschile e aveva scelto di identificarsi come donna. “La sospetta Ã¨ nato biologicamente maschio e ha scelto di identificarsi come femmina”, ha dichiarato.

Jesse aveva abbandonato la scuola circa quattro anni fa, due anni dopo lâ€™inizio del percorso per il cambio di genere. Possedeva una licenza per armi da fuoco scaduta nel 2024, ma non risultavano armi registrate a suo nome.

La polizia era giÃ intervenuta per problemi di salute mentale

La polizia era intervenuta in quell’abitazione in diverse occasioni negli ultimi anni per segnalazioni legate alla salute mentale della sospetta. “La polizia si era recata in quella residenza in diverse occasioni negli ultimi anni per affrontare preoccupazioni legate alla salute mentale della sospettata”, ha affermato McDonald, aggiungendo che in una di queste circostanze “erano state sequestrate armi da fuoco”.

L’ultimo intervento risaliva alla primavera dello scorso anno. La giovane era stata fermata e sottoposta piÃ¹ di una volta a valutazioni sanitarie, ma il funzionario non ha potuto confermare se al momento della sparatoria fosse seguita da servizi di assistenza o supporto psicologico.

Le vittime della sparatoria

Le due persone trovate morte in una residenza privata, una donna adulta e un ragazzo, erano la madre di 39 anni e il fratellastro undicenne della giovane. La polizia ha inoltre reso noto che tra le vittime nella scuola figurano un’educatrice di 39 anni, tre studentesse dodicenni, uno studente dodicenne e uno studente tredicenne. Le forze dell’ordine non hanno al momento identificato le armi utilizzate nÃ© la loro provenienza.

