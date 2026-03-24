Canada, maxi offerta per infermieri italiani: fino a 5mila euro al mese

Il Canada apre le porte agli infermieri italiani con una proposta che sta attirando grande attenzione nel settore sanitario

Diverse strutture di Montreal sono alla ricerca di personale qualificato e offrono condizioni economiche nettamente piÃ¹ vantaggiose rispetto a quelle italiane. Gli stipendi possono arrivare fino a circa 5mila euro al mese, con una retribuzione che in alcuni casi Ã¨ fino a tre volte superiore rispetto alla media nazionale. L’iniziativa Ã¨ rivolta a professionisti con almeno un anno di esperienza e prevede, oltre allo stipendio, un pacchetto di benefit particolarmente competitivo che prevede la copertura delle spese di trasferimento, biglietti aerei inclusi, e un supporto completo per l’iter di immigrazione.

Le strutture coinvolte e i requisiti

Le offerte riguardano in particolare alcune realtÃ sanitarie di Montreal, tra cui l’Ospedale Santa Cabrini e il Centro per cure a lungo termine Dante.

Per candidarsi Ã¨ necessario possedere una laurea in Infermieristica (o titolo equivalente) e avere almeno un anno di esperienza professionale. Elemento fondamentale Ã¨ la conoscenza della lingua francese a livello intermedio, requisito indispensabile per lavorare nel sistema sanitario del QuÃ©bec. Ãˆ richiesta anche una buona padronanza dell’italiano, generalmente almeno a livello B2.

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