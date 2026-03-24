Canada, maxi offerta per infermieri italiani: fino a 5mila euro al mese

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Il Canada apre le porte agli infermieri italiani con una proposta che sta attirando grande attenzione nel settore sanitario

Diverse strutture di Montreal sono alla ricerca di personale qualificato e offrono condizioni economiche nettamente piÃ¹ vantaggiose rispetto a quelle italiane. Gli stipendi possono arrivare fino a circa 5mila euro al mese, con una retribuzione che in alcuni casi Ã¨ fino a tre volte superiore rispetto alla media nazionale. L’iniziativa Ã¨ rivolta a professionisti con almeno un anno di esperienza e prevede, oltre allo stipendio, un pacchetto di benefit particolarmente competitivo che prevede la copertura delle spese di trasferimento, biglietti aerei inclusi, e un supporto completo per l’iter di immigrazione.

Le strutture coinvolte e i requisiti

Le offerte riguardano in particolare alcune realtÃ  sanitarie di Montreal, tra cui l’Ospedale Santa Cabrini e il Centro per cure a lungo termine Dante.

Per candidarsi Ã¨ necessario possedere una laurea in Infermieristica (o titolo equivalente) e avere almeno un anno di esperienza professionale. Elemento fondamentale Ã¨ la conoscenza della lingua francese a livello intermedio, requisito indispensabile per lavorare nel sistema sanitario del QuÃ©bec. Ãˆ richiesta anche una buona padronanza dell’italiano, generalmente almeno a livello B2.
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