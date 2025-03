Pensionato ucciso nel Mantovano, arrestata la figlia

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Francesco Capuano, l’anziano ucciso lo scorso 23 dicembre nel garage della sua abitazione a Suzzara, nel Mantovano, con diversi colpi d’arma da fuoco alla testa sparati da distanza ravvicinata. I carabinieri hanno arrestato la figlia 46enne dell’anziano, Rosa Capuano. L’omicidio era inizialmente avvolto nel mistero, ma le indagini hanno portato a una svolta clamorosa con l’arresto della figlia.

Il movente dietro il delitto

Gli investigatori ritengono che il delitto sia legato a contrasti familiari e motivazioni economiche. La figlia della vittima, secondo le ricostruzioni, voleva liberarsi dal controllo del padre, descritto come una figura oppressiva. Inoltre, gli inquirenti ipotizzano che la donna fosse convinta di diventare erede universale, spingendola a mettere in atto un piano premeditato per ottenere il patrimonio del padre.

Le indagini che hanno portato all’arresto

Dopo mesi di accertamenti, gli investigatori hanno raccolto prove decisive che hanno portato al fermo della donna. La dinamica dell’omicidio e il movente hanno trovato riscontri nei rilievi effettuati dagli inquirenti.

L’accusa sostiene che il delitto sia stato premeditato e che la figlia abbia agito con lucidità e determinazione. Ora sarà il processo a stabilire le responsabilità della donna e l’esatta dinamica dei fatti.

