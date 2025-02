Milano, mega rissa tra romeni al centro commerciale: 10 denunciati

Mega rissa tra due famiglie al centro commerciale di Orio al Serio (Bergamo). I fatti risalgono al weekend ma solo mercoledì i partecipanti sono stati denunciati. Lo scontro, avvenuto al secondo piano dell’Oriocenter, che si trova esattamente davanti all’aeroporto Caravaggio.

La lite nel centro commerciale dopo uno spintone

A quanto parte, la violenta lite è scoppiata tra due gruppi familiari di origine romena per un banale spintone tra due componenti delle rispettive famiglie. In pochi istanti, la situazione è degenerata sotto gli occhi increduli degli altri clienti, trasformandosi in un acceso confronto fisico. Nella zuffa sono rimaste coinvolte dieci persone tra uomini e donne, scatenando il panico tra i presenti.

L’intervento tempestivo del personale di sicurezza interna e, poco dopo, dei carabinieri ha permesso di riportare la calma. Fortunatamente, solo una donna ha riportato lievi ferite.

Denunciate 10 persone dopo la rissa all’Oriocenter

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo e condotte dai carabinieri della Tenenza di Seriate, hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti. Tutti e dieci i partecipanti alla rissa sono stati identificati e denunciati.

www.milanotoday.it