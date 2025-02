Calenda in Ucraina, ‘donata bandiera UE al sindaco di Odessa’

“Oggi siamo per la terza volta in Ucraina dai giorni dell’invasione delle truppe di Putin. Questa volta a #Odessa, dove l’ultimo bombardamento da parte della Russia è avvenuto solo tre giorni fa.

Doveroso incontrare il sindaco che si sta battendo strenuamente in difesa della sua città e che ci ha riservato una grande accoglienza.

Prima di salutarlo, gli ho regalato una bandiera dell’Unione Europea.

Non solo un gesto simbolico, ma un richiamo ai nostri valori: libertà, democrazia e giustizia. Valori che oggi sono messi in pericolo da quelle stesse persone contro cui gli ucraini si difendono da tre anni.

Lo fanno anche per noi e a loro va tutta la nostra gratitudine e il nostro sostegno.”

Lo scrive su X Carlo Calenda (Azione)