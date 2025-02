Massa, malore improvviso: muore professoressa di 47 anni

MASSA. Il mondo della scuola, il liceo Felice Palma e la comunità di Massa piangono la scomparsa, per un malore improvviso della professoressa Alessia Bertozzi, aveva 47 anni; era insegnante di sostegno.

Un decesso che ha provocato profondo dolore e cordoglio, ai colleghi di lavoro ed ai dirigenti della scuola Felice Palma, ma anche ai suoi studenti. Mancherà moltissimo anche ai genitori e famigliari dei suoi studenti che trovavano in lei sempre disponibilità nei colloqui per chiarimenti e consigli utili nel guidare insieme i ragazzi.

Era stata disponibile e gentile anche negli ultimi giorni della scorsa settimana. E all’obitorio di via Risorgimento è stato un via vai di amici parenti e conoscenti oltre che del personale dell’istituto; la famiglia era molto conosciuta. In molti si sono stretti attorno alla mamma Lucia Raffi, al fratello Alessandro e alla sorella Elisabetta. […]

