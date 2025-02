Malore improvviso, morto poliziotto di 53 anni

Una tragedia per la grande ’famiglia’ della polizia e per la comunità di Chiusi

Nicola Valdambrini, 53 anni compiuti da poco, ispettore di polizia apprezzato e benvoluto da tutti, non ce l’ha fatta. I medici del policlinico Le Scotte hanno tentato l’impossibile per salvarlo, dopo il malore fulminante che ha accusato martedì scorso, ma si sono dovuti arrendere.

Valdambrini ha accusato il malore martedì scorso mentre stava svolgendo un’esercitazione al poligono di tiro di Torre Fiorentina a Siena, come tutti i suoi colleghi sono tenuti a fare periodicamente. Si è accasciato, venendo immediatamente soccorso perché è sempre presente, durante tale attività, personale sanitario della polizia. Sul posto il 118 e l’ambulanza, arrivati rapidamente per trasferirlo alle Scotte. Tutto in pochi minuti ma è apparsa evidente da subito la gravità del malore che ieri pomeriggio l’ha portato alla morte.

Trartto da www.lanazione.it