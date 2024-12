ROMA, 24 DIC – Una donna anziana senza fissa dimora è stata trovata morta in strada nella notte a Roma, a pochi metri dalla basilica di San Pietro. L’allarme è scattato intorno alle tre all’angolo tra via della Conciliazione e via della Traspontina. Sul posto la polizia e i sanitari del 118 che hanno accertato il decesso. Si ipotizza un decesso per cause naturali. Non si esclude che possano aver inciso le basse temperature della notte. (ANSA)