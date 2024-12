Zelensky accusa la UE: “aiuti non sufficienti per vincere la guerra”

“L’Ucraina non riceve aiuti sufficienti per vincere la guerra. Allo stesso tempo, i partner potrebbero rafforzare la capacità di Kiev di produrre e possedere armi moderne, investendo così nella difesa dell’Europa”

Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky durante un colloquio diretto con i lettori di Le Parisien, scrive Ukrinform. “Se la guerra continua, questo non significa che ci siano troppi aiuti per l’Ucraina. Al contrario, significa che non ci sono abbastanza aiuti”, ha detto sottolineando che l’assistenza all’Ucraina è un investimento per la difesa dell’Europa.

“Se l’Ucraina perde, la Russia attaccherà altri Paesi europei, compresi i membri della Nato. È inevitabile. E avanzerà ancora più velocemente, perché si renderà conto di aver sconfitto uno degli eserciti più agguerriti del continente europeo. Dal 2014 e dalle prime occupazioni dei nostri territori, abbiamo acquisito un’esperienza militare che la maggior parte degli eserciti europei non ha”, ha spiegato. tgcom24.mediaset.it