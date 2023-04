Roma, “ecologisti” bloccano il traffico al Colosseo

Stamane sei persone aderenti alla campagna “NON PAGHIAMO IL FOSSILE”, promossa da Ultima Generazione, sono state fermate dalla polizia a Roma. Poco dopo, altri otto cittadini e cittadine aderenti alla stessa campagna hanno bloccato il traffico in Piazza del Colosseo, all’incrocio con via Labicana. Lo rendono noto gli ambientalisti di Ultima Generazione, sottolineando in una nota che “per tutta la durata dell’azione i cittadini hanno discusso con gli automobilisti e con i passanti presenti della gravità della situazione climatica corrente e dell’inaccettabilità dell’inazione della politica per mitigarne i danni.

Verso le 10.25 sul posto sono arrivate le Forze dell’ordine che alle 10.46 hanno spostato i presenti dalla strada. Infine i cittadini di Ultima Generazione sono stati portati in questura. Il tempo effettivo del blocco è stato di circa 25 minuti. Nulla in confronto ai disagi e agli allagamenti causati da 10 ore di pioggia battente lo scorso week-end in diverse zone della Capitale”. foto ufficio stampa Ultima Generazione (ITALPRESS)