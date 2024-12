La vispa Teresa e il Covid, cronistoria di una tragedia italiana. PIAZZA LIBERTÀ, puntata di giovedì 5 dicembre 2024

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di giovedì 5 dicembre 2024 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

LA VISPA TERESA E IL COVID, CRONISTORIA DI UNA TRAGEDIA ITALIANA

Ne parliamo con Franco Battaglia, professore di Chimica Teorica, collaboratore scientifico di varie testate giornalistiche e autore del libro La vispa Teresa e il Covid, cronistoria di una tragedia (quasi) tutta italiana. Il volume raccoglie e commenta 55 articoli dell’Autore – pubblicati dal Febbraio 2020 e con dati aggiornati fino ad Aprile 2024 – che testimoniano come fosse evidente, fin dal Marzo 2020, che la pandemia in Italia era gestita da pasticcioni.

La Corea del Sud, dove l’epidemia si diffuse come in Italia, poteva essere di esempio e l’Autore a quel tempo lo segnalò. Come segnalava invano, fin dall’Aprile del 2020 che, dati alla mano, il lockdown non stava salvando alcuna vita. Di fatto, la pandemia nel mondo occidentale è stata diffusa dall’Italia: anche questo è dimostrato. Come dimostrato è il fallimento del barbaro provvedimento del green-pass.

L’Autore non è certo un No-vax, anzi. Ed è con lucido spirito critico e rigorosa applicazione del metodo scientifico – metodo la cui comprensione sembra sia sfuggita ai più – che fin da allora avvertiva degli errori che si stavano commettendo.

Leggere questo libro aiuta proprio a riacquistare dimestichezza col metodo della scienza e ad evitare di cadere nella trappola non solo dell’antiscienza ma anche dello scientismo

(termine è usato solo nel suo significato negativo, che sta a indicare l’indebita estensione di metodi scientifici ai più diversi aspetti della realtà)

