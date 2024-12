Cisgiordania, coloni israeliani incendiano case palestinesi

Decine di coloni hanno dato fuoco a edifici e veicoli palestinesi, dopo che le truppe hanno demolito tre condomini in un vicino insediamento in Cisgiordania. L’ente di controllo Yesh Din afferma che i coloni hanno incendiato la casa di una famiglia di sette persone a Huwara, una casa in costruzione, un negozio di alimentari e un veicolo a Bayt Furik, vicino a Nablus. La violenza dei coloni contro i palestinesi è aumentata vertiginosamente dopo il massacro di Hamas del 7 ottobre 2023.

Sei coloni israeliani sono stati arrestati dall'esercito dello Stato ebraico per aver provocato rivolte e aggredito cittadini palestinesi nella Cisgiordania settentrionale. Le forze di sicurezza hanno operato durante la notte per demolire la costruzione illegale di un avamposto di coloni vicino al villaggio palestinese di Beit Furik, vicino a Nablus. La costruzione illegale dell'avamposto era su terreni privati palestinesi. Durante l'evacuazione sono state lanciate pietre ferendo due agenti della polizia di frontiera. Poco dopo, i coloni hanno preso d'assalto Beit Furik e hanno incendiato le proprietà nella zona.