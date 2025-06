Kallas: ‘sanzionerei Israele, ma non c’è intesa fra i 27’

“Parlate come se io fossi l’unica responsabile di quello che succede a Gaza. Io non rappresento me stessa qui, io rappresento 27 Stati membri, se spettasse a me decidere personalmente io una decisione la prenderei ma non lo posso fare perché rappresento 27 Stati membri e serve l’unanimità”.

Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas intervenendo al dibattito al Parlamento europeo sulla necessità di misure contro Israele. “Questa è la mia frustrazione e se portassi la proposta al Consiglio forse mi sentirei meglio, ma so che non passerebbe e mostrerebbe la nostra divisione”, ha detto ancora, visibilmente turbata. tgcom24.mediaset.it