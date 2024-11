Livorno, non risponde agli amici: 36enne trovato morto in casa

Non hanno da giorni notizie dell’amico. Vanno a casa sua a trovarlo, poi la macabra scoperta a Livorno.

Recentemente, un gruppo di amici, preoccupati per la mancanza di notizie da parte di un loro amico e incapaci di contattarlo, hanno deciso di visitare il suo appartamento situato nel quartiere Sorgenti di Livorno. Qui, hanno fatto una scoperta sconvolgente: l’uomo, di 36 anni, era privo di vita all’interno della sua abitazione.

Senza indugio, hanno chiamato i soccorsi, e poco dopo è giunta un’ambulanza. I paramedici, tuttavia, non hanno potuto fare altro che confermare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile e delle volanti della polizia di Livorno.

Il contesto dell’appartamento appariva ordinato, il che ha portato ad escludere, in via preliminare, la possibilità di una morte violenta. Saranno necessari ulteriori accertamenti autoptici per determinare con precisione le cause del decesso dell’amico. affaritaliani.it