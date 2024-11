Minacce di morte a Brumotti, arrestato spacciatore nordafricano

“Vai via o ti sparo”. Sono immagini da brividi quelle che ha registrato a Prarolo (Vercelli) Vittorio Brumotti, che al termine di un inseguimento si è visto puntare contro una pistola ad altezza uomo da uno spacciatore mentre stava girando un servizio per “Striscia la notizia” per documentare le attività di spaccio nella zona.

L’inviato del programma di Antonio Ricci era arrivato a Vercelli a seguito di diverse segnalazioni di cittadini esasperati dallo spaccio che si consuma in una cascina diroccata e nelle campagne limitrofe. “Ci avevano segnalato che questi pusher erano in possesso di armi e che le avevano anche già usate in precedenti occasioni”.

I carabinieri di Vercelli hanno arrestato un nordafricano accusato di avere minacciato l’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, che si trovava nelle campagne di Prarolo per un servizio sullo spaccio di stupefacenti. Al termine di un inseguimento, Brumotti si è visto puntare contro una pistola dallo spacciatore che ha urlato: “Vai via o ti sparo”.

L’intervento di polizia e carabinieri è stato immediato: una volta provveduto a mettere Brumotti e la troupe in condizioni di sicurezza, militari e agenti hanno individuato il nordafricano, presunto responsabile della minaccia, che ha opposto resistenza prima di essere bloccato.

Brumotti ha consegnato alle forze dell’ordine pochi grammi di hashish e cocaina abbandonati dall’arrestato durante la fuga. Il filmato realizzato dalla troupe, trasmesso in tv e sui social, è stato acquisito quale fonte di prova. I militari, dopo aver pattugliato i boschi in cui si svolgeva l’attività di spaccio, hanno trovato uno zaino più di 600 grammi tra hashish, eroina e cocaina, oltre a un revolver privo di tappo rosso e 570 euro in contanti.

