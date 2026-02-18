Bologna, droga e coltello nello zaino spaccia vicino a scuola: arrestato peruviano

ImolaOggiCRONACA, News 2026

carabinieri

BOLOGNA – I carabinieri della stazione Pilastro lo hanno trovato seduto sulla panchina con un coltello a scatto che spuntava dallo zaino insieme a 600 grammi tra hashish, marijuana e cocaina. Tutto questo mentre genitori e bambini stavano frequentando il parco a due passi dalla scuola di via Scandellara. È stato così arrestato un cittadino peruviano di 30 anni, residente nella provincia bolognese, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento dei militari è scattato all’interno del giardino “Salvatore Quasimodo”, di fianco all’Istituto comprensivo 7, dopo la segnalazione di alcuni residenti per l’attività di spaccio presente nel quartiere. Ad attirare l’attenzione dei militari è stata proprio la lama che era visibile anche ai passanti.

L’uomo è stato disarmato e identificato. Durante la perquisizione, oltre al mezzo chilo abbondante di droga, sono stati trovati anche 2980 euro. Su disposizione del pubblico ministero della Procura di Bologna, il 30enne è stato trasferito in carcere. Nei giorni scorsi altre sei persone sono state arrestate per spaccio durante un massiccio intervento della polizia.
www.bolognatoday.it

Articoli correlati

anziana scippata

Bologna, anziana con deambulatore ferita al collo e rapinata

ubriaco

Bologna: tunisino entra all’asilo, si ubriaca e dorme sui lettini del bambini

Bologna, bande di teppisti

Bologna, bande di teppisti seminano il panico. I residenti: “abbiamo paura”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *