Bologna, droga e coltello nello zaino spaccia vicino a scuola: arrestato peruviano

BOLOGNA – I carabinieri della stazione Pilastro lo hanno trovato seduto sulla panchina con un coltello a scatto che spuntava dallo zaino insieme a 600 grammi tra hashish, marijuana e cocaina. Tutto questo mentre genitori e bambini stavano frequentando il parco a due passi dalla scuola di via Scandellara. È stato così arrestato un cittadino peruviano di 30 anni, residente nella provincia bolognese, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento dei militari è scattato all’interno del giardino “Salvatore Quasimodo”, di fianco all’Istituto comprensivo 7, dopo la segnalazione di alcuni residenti per l’attività di spaccio presente nel quartiere. Ad attirare l’attenzione dei militari è stata proprio la lama che era visibile anche ai passanti.

L’uomo è stato disarmato e identificato. Durante la perquisizione, oltre al mezzo chilo abbondante di droga, sono stati trovati anche 2980 euro. Su disposizione del pubblico ministero della Procura di Bologna, il 30enne è stato trasferito in carcere. Nei giorni scorsi altre sei persone sono state arrestate per spaccio durante un massiccio intervento della polizia.

