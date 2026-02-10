Udine, droga in alloggio Caritas: arrestato straniero

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Udine hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne di origine straniera

Un operatore della Caritas si era recato, assieme a dei colleghi, presso uno degli alloggi affidati in uso esclusivo a persone bisognevoli che ne fanno richiesta: il motivo era la sostituzione di parte del mobilio e quindi erano entrati in assenza dell’occupante, avendo una copia delle chiavi. Una volta dentro, si erano resi conto che nel cassetto aperto di uno dei mobili vi era quella che sembrava a tutti gli effetti cocaina e hashish.

Chiamati subito i Carabinieri, questi si sono appostati all’interno dell’appartamento in attesa del ritorno dell’occupante, il quale Ã¨ stato fermato non appena ha superato la soglia di casa. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare effettuata in sua presenza Ã¨ stato trovato in possesso di grammi 15,09 di cocaina e di grammi 76,9 di hashish, nonchÃ© materiale da confezionamento.

Una volta condotto in caserma, lo stupefacente Ã¨ stato sequestrato e l’uomo dichiarato in arresto, per poi essere associato presso la Casa Circondariale di Udine come disposto dall’AutoritÃ giudiziaria una volta informata.

