Spacciano droga con i figli in auto, tre arresti

Due donne, due episodi distinti ma con un elemento in comune: la droga trasportata in auto mentre a bordo câ€™erano bambini piccoli.

Ãˆ accaduto a Santâ€™Agnello, in provincia di Napoli, e a Maddaloni, nel Casertano, dove i carabinieri hanno arrestato una 45enne e una 26enne, entrambe fermate durante controlli antidroga mentre viaggiavano con i figli minorenni.

Nel primo caso i militari della stazione di Sorrento hanno fermato a un posto di blocco unâ€™auto con a bordo una donna di Pompei e il figlio di cinque anni. L’agitazione della 45enne ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo. Dalla perquisizione sono saltate fuori nove dosi di cocaina. La donna Ã¨ stata portata in caserma e arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio. Il piccolo, durante la stesura degli atti, ha mangiato qualche snack e guardato i cartoni animati insieme ai militari che lo hanno intrattenuto.

Coppia fermata

A Maddaloni, invece, i carabinieri della sezione Radiomobile hanno notato i movimenti sospetti di una coppia in auto e hanno deciso di intervenire. A bordo câ€™era anche il figlio di lei, dieci anni. La perquisizione del veicolo e dellâ€™abitazione ha permesso di sequestrare quasi 40 grammi di hashish, diversi grammi di cocaina e 3.760 euro in contanti, ritenuti provento dellâ€™attivitÃ di spaccio. Arrestati la 26enne e il compagno 40enne.

www.tgcom24.mediaset.it