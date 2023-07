Bari, primario arrestato mentre intasca una mazzetta

E’ stato arrestato in flagranza di reato l’oncologo Vito Lorusso, direttore dell’Unità Operativa di Oncologia Medica all’Istituto Tumori Giovanni Paolo II Irccs di Bari. Il primario sarebbe stato scoperto dai carabinieri mentre riceveva una somma di denaro da un paziente. Lorusso si sarebbe però sentito male ed è quindi stato trasferito in ospedale. Le accuse sono di concussione e peculato: sembrerebbe che abbia chiesto soldi ai pazienti per la somministrazione delle terapie.

L’inchiesta è coordinata dalla pubblico ministero della Procura di Bari Chiara Giordano. Potrebbe essere che le indagini siano iniziate proprio dopo le denunce di alcuni pazienti. «Siamo sgomenti e indignati e, qualora i fatti fossero confermati, non faremo sconti a nessuno» ha commentato il direttore generale della struttura ospedaliera Alessandro Delle Donne.

www.lastampa.it