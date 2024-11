E’ indispensabile “una riserva operativa come strumento di reclutamento in caso di crisi ed occorre incrementare le dotazioni organiche delle forze armate per garantire la piena funzionalità dello strumento militare, superando” i tagli della legge 2012, figlia di un altro tempo. “Serve anche ringiovanire le forze armate favorendo il ricambio generazionale”.

Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione alla commisione Affri esteri e Difesa de Senato. ANSA