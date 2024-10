Germania, presidente Steinmeier consegna Croce al merito a Biden

AP-photo

BERLINO, 18 OTT – “Un’Europa unita resta il compito del nostro tempo”. Lo ha detto il presidente degli Usa Joe Biden, a Berlino, al castello di Bellevue, ricordando il Muro che divideva la città fra est e ovest. “Sono sopraffatto non solo per l’onorificenza ma anche per le sue parole”.

Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden ringraziando Frank Walter Steinmeier per la Croce al merito consegnatagli dal presidente tedesco.

“Abbiamo davanti a noi un inverno difficile e non possiamo cedere, non possiamo stancarci, dobbiamo continuare dare il nostro sostegno fino a quanto l’Ucraina vinca una pace giusta”. Lo ha detto il presidente degli Usa Joe Biden a Berlino, al castello di Bellevue.(ANSA) AP-photo