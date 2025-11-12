Tragedia in asilo nido: bimbo di due anni muore soffocato

asilo nido

Un bambino di due anni Ã¨ morto soffocato in un asilo nido a Soci, nel Comune di Bibbiena in provincia di Arezzo

Il dramma si Ã¨ consumato durante le attivitÃ  quotidiane della struttura. Secondo una prima ricostruzione, non si esclude che a provocare il soffocamento possa essere stato un indumento. Il bambino potrebbe essere rimasto impigliato con il giubbotto a un albero durante un momento di gioco all’aperto. L’allarme Ã¨ stato dato immediatamente dal personale dell’asilo, che ha tentato di soccorrere il bambino in attesa dei medici. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si Ã¨ rivelato inutile.

I soccorsi e l’intervento dei medici

La dinamica dell’incidente Ã¨ ancora oggetto di accertamenti. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze del personale dell’asilo e degli operatori sanitari intervenuti per chiarire come sia avvenuto il soffocamento. Appena notato il malore, le educatrici hanno dato l’allarme e tentato le prime manovre di emergenza. L’arrivo dei medici del 118 Ã¨ stato tempestivo, ma la situazione Ã¨ apparsa subito gravissima. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il piccolo non ha ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito e per acquisire ogni elemento utile a ricostruire con precisione quanto accaduto nei minuti precedenti al dramma.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo d’indagine per accertare eventuali responsabilitÃ  e verificare se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza previste e delle attivitÃ  all’interno della struttura. Gli investigatori stanno analizzando la sequenza degli eventi, le testimonianze e le condizioni ambientali dell’asilo. Gli esiti dell’autopsia, che sarÃ  disposta nelle prossime ore, dovrebbero fornire risposte piÃ¹ precise sulle cause del decesso.
