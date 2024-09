Salvini: ‘ritirare la cittadinanza a stranieri che commettono reati’

“Ius Scholae? La proposta della Lega e’ l’esatto contrario visto che c’e’ qualcuno in maggioranza che vorrebbe dare piu’ velocemente la cittadinanza agli stranieri in Italia, per noi la cittadinanza andrebbe ritirata a chi e’ stata data se commette reati”.

Cosi’ Matteo Salvini, leader della Lega, alla raccolta firme per il processo Open Arms nel quartiere Eur a Roma. ANSA