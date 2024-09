Landini: ‘referendum per cambiare leggi balorde di questo governo’

“Per noi si apre una fase che deve portare a votare 25 milioni di italiani e per noi l’indicazione è molto precisa: andare a votare sei sì per la libertà, bisogna cambiare queste leggi balorde e sbagliate che questo governo continua a fare”. Lo ha detto il leader di Cgil, Maurizio Landini nel giorno in cui il Comitato referendario per l’abrogazione della legge sulla Autonomia differenziata è arrivato a piazza Cavour a Roma ha consegnato in Corte di Cassazione oltre 1 milione e 300mila firme per il quesito referendario contro la legge Calderoli.

“Più della metà delle firme sono state raccolte nei banchetti e nei territori in due mesi”, ha sottolineato Landini, presente insieme con tutti i partiti dell’opposizione a cominciare dal Pd, con la segretaria Elly Schelein, Avs con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, Italia viva con Maria Elena Boschi, + Europa, con il segretario Riccardo Magi, il M5s, con il presidente Giuseppe Conte. (askanews)