Abu Mazen: “Fermate il genocidio, smettete di mandare armi a Israele”

NEW YORK, 26 SET – Accusando Israele di genocidio nel suo intervento all’assemblea generale dell’Onu, il presidente palestinese Abu Mazen ha rivolto un appello al mondo: “Fermate il genocidio, smettete di mandare armi a Israele. Il mondo intero è responsabile di quel che succede alla nostra gente a Gaza”, ha aggiunto. “Mi rammarico che l’amministrazione Usa, la più grande democrazia del mondo, abbia ostacolato tre volte, ponendo il veto, la risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu che chiedeva il cessate il fuoco a Gaza.

Usa, 8,7 miliardi di dollari per aiuti militari a Israele

E oltre questo invia a Israele armi mortali per uccidere la nostra gente”, ha detto ancora il presidente palestinese. Israele “non merita” di essere membro dell’Onu, ha poi affermato Abu Mazen, che ha quindi esposto diverse richieste per il suo popolo. A partire da “un cessate il fuoco immediato, la consegna di aiuti umanitari a Gaza, dove non hanno nulla, il ritiro completo di Israele”.

“Non vogliamo combattere Israele, ma vogliamo che la nostra gente, le nostre famiglie siano protette – ha aggiunto – Lo stato palestinese deve imporre la sua completa autorita’ su Gaza e la Cisgiordania. Non chiediamo di piu’ ma non vogliamo di meno”. Quindi, ha affermato: “cosa ci manca per essere il 194esimo paese membro dell’Onu? Abbiamo la terra, abbiamo la gente, abbiamo la cultura, non ci manca nulla”. Inoltre, Abu Mazen ha domandato una “conferenza internazionale entro un anno per la soluzione dei due stati. Vogliamo sicurezza di entrambi i paesi”. (ANSA)