Fine dell’umanità? PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 24 agosto 2024

CESSIONE DI SOVRANITA’ SANITARIA ALL’OMS: SARA’ L’INIZIO DELLA FINE DELL’UMANITA’?

VANNO FERMATI, COSTI QUEL CHE COSTI!

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 24 agosto 2024 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Comporta un rischio elevatissimo la cessione della sovranità sanitaria ad una delle più grandi organizzazioni criminali del pianeta, l’OMS guidata da Tedros Adhanom Ghebreyesus, un controverso personaggio che non è medico, accusato di crimini contro l’umanità nel suo paese, l’Etiopia, il cui scopo – e quello dell’Organizzazione che dirige – è quello, ormai conclamato da decenni, di ridurre la popolazione mondiale, non importa come.

Armando Manocchia ne parla con i suoi OSPITI:

Dott. Michele Nardi – Magistrato;

Dott. Leonardo Guerra – biologo molecolare;

Mohamed Konaré – esponente del Movimento Panafricanista.

Osservando la realtà senza neppure sforzarsi troppo, l’OMS sembrerebbe avere due funzioni primarie: la riduzione della popolazione mondiale, per conto dei suoi padroni e finanziatori, ed il ruolo di potente agente di marketing per le grandi case farmaceutiche, in particolare i produttori di vaccini. Putroppo, chi ha il coraggio di denunciare questa agenda disumana, viene spesso attaccato come come se rivelare pubblicamente un crimine costituisse un’azione peggiore del crimine stesso.

Pochi giorni fa, l’Oms ha dichiarato l’allarme pandemico per il vaiolo delle scimmie e, a cascata, l’Africa CDC – filiale del Centers for Disease Control and Prevention, agenzia federale Usa che si occupa di sanità pubblica, prevenzione e controllo di malattie – con una autorizzazione d’emergenza e senza alcuna informazione sulla sua sicurezza ed efficacia – vorrebbe somministrare 10 milioni di dosi di vaccino sperimentali (Jynneos e ACAM2000) non specifici, che usano come vettore un orthopoxvirus attenuato.

Inoltre, l’Oms intende procedere alla vaccinazione di massa antipolio a Gaza (dove mancano acqua e cibo) con vaccini che usano come vettore almeno un virus delle scimmie, il SV40, ed è già pronto un milione di vaccini. Evidentemente, l’Oms ritiene che la popolazione non sia stata già abbastanza massacrata e intende rincarare la dose. Così ha pensato bene di vaccinare 640mila bambini contro la poliomielite. Morire di fame e sete sotto le bombe di Bibi? Sì, ma purché siano “vaccinati”!

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

