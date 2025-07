PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 12 luglio 2025

Il Governo continua a far cassa con l’insicurezza stradale

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 12 luglio 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta. Si parla di ”sicurezza stradale”, un cavallo di troia che consente al Governo e ai comuni di far cassa, senza peraltro investire queste gabelle sulla sicurezza stessa.

Autorevoli ospiti di Armando Manocchia sono il Cav. Claudio CAPOZZA, massimo esperto di metrologia legale, per 43 anni ispettore di metrologia legale alla camera di commercio di Milano e

Giorgio MARCON Consulente tecnico investigativo, perito tecnico di fama che opera in tutti i Tribunali d’Italia in materia di etilometri, autovelox e sicurezza stradale e inventore del Riflessometro.

Sicurezza stradale significa sicurezza delle persone e dell’ambiente, ma ahinoi, il tema è strettamente connesso alle truffe di stato – che sappiamo essere infinite. In questa puntata trattiamo solo quelle legalizzate cioè quelle che riguardano gli autovelox non omologati, quindi illegali; le truffe che riguardano gli etilometri, sempre non omologati e sempre illegali, e altre diavolerie inventate esclusivamente per vessare gli automobilisti e fare cassa.

