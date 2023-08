Vertice della Terra Rio+20: scienziati chiedono la riduzione della popolazione

Vertice della Terra Rio+20: gli scienziati chiedono un’azione sulla popolazione

Il rapporto congiunto di 105 istituzioni esorta i negoziatori ad abbandonare le inibizioni politiche e ad affrontare l’aumento della popolazione e dei consumi globali

Articolo The Guardian del 4 giugno 2012 – https://www.theguardian.com

Le principali accademie scientifiche del mondo hanno avverito che il vertice della Terra di Rio+20 deve intraprendere azioni decisive sulla popolazione e sui consumi, indipendentemente dai tabù politici, altrimenti lotterà per affrontare l’allarmante declino dell’ambiente globale.

In un rapporto congiurnto, una coalizione di 105 istituzioni, tra cui la Royal Society, ha esortato i paesi ricchi ridurre o trasformare radicalmente stili di vita insostenibili, mentre dovrebbero essere fatti maggiori sforzi per fornire la contraccezione a coloro che la vogliono nei paesi in via di sviluppo. È il campanello d’allarme per i negoziatori riuniti a Rio per la conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile.

Molti nella comunità scientifica credono che sia il momento di affrontare questi elefanti nella stanza. “Per troppo tempo la popolazione e il consumo sono stati lasciati fuori dal tavolo a causa di sensibilità politiche ed etiche. Queste sono questioni che riguardano sia le nazioni sviluppate che quelle in via di sviluppo, e dobbiamo assumercene la responsabilità insieme”, ha detto Charles Godfray, membro della Royal Society e presidente del gruppo di lavoro della IAP, la rete globale delle accademie scientifiche.

In una dichiarazione congiunta, gli scienziati hanno affermato di voler ricordare ai responsabili politici di Rio+20 che la popolazione e il consumo determinano la capacità con cui vengono sfruttate le risorse naturali e la capacità della Terra di soddisfare la domanda di cibo, acqua, energia e altri bisogni ora e in futuro. Gli attuali modelli di consumo in alcune parti del mondo sono insostenibili. Un forte aumento del numero di esseri umani può avere implicazioni sociali ed economiche negative, e una combinazione dei due provoca una vasta perdita di biodiversità.

La dichiarazione segue un duro rapporto della Royal Society che in aprile ha chiesto il riequilibrio delle risorse per ridurre la povertà e alleviare le pressioni ambientali che stanno portando a un futuro più disuguale e inospitale.

Entro il 2050, si prevede che la popolazione mondiale aumenterà da sette miliardi a tra otto e 11 miliardi. Nel frattempo il consumo di risorse sta aumentando rapidamente a causa di una crescente classe media nei paesi sviluppati e degli stili di vita sontuosi dei ricchi in tutto il pianeta.

“Viviamo al di là dei mezzi del pianeta. Questo è scientificamente provato”, ha detto Gisbet Glaser del Consiglio internazionale per la Scienza, che ha citato la ricerca sull’acidificazione degli oceani, i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. “Siamo ora in un punto della storia umana in cui rischiamo di degradare il sistema di supporto vitale per lo sviluppo umano.”

Le accademie scientifiche hanno sottolineato che la riduzione della povertà rimane una priorità, ma hanno affermato che un’azione per promuovere la pianificazione familiare volontaria attraverso l’istruzione, una migliore assistenza sanitaria e la contraccezione può aiutare questo processo.

“Non se ne parla perché la gente ha paura di essere politicamente scorretta o allarmista. Anche così, il dialogo sulla popolazione non dovrebbe riguardare solo il numero di persone – quel tipo di dialogo porta a puntare il dito”, ha detto Lori Hunter, un demografo che era a Rio per un evento collaterale. Ha detto che il quadro era più complesso e ha toccato la necessità di considerare i fattori che modellano il processo decisionale sulla fertilità. Ha detto che in alcune aree, la scarsità di risorse naturali porta a fare più figli in quanto le famiglie hanno bisogno di manodopera. Ci sono anche alti livelli di domanda insoddisfatta per la contraccezione in molte regioni del mondo.

“È necessario spingere le leve che stanno plasmando le dimensioni della famiglia”, ha detto Hunter. “Fondamentalmente, non si può salvare l’ambiente senza politiche e programmi di salute riproduttiva. (contraccezione, aborto o qualcosa di peggio, ndr). “Ha anche detto che processi come la migrazione, l’urbanizzazione e l’invecchiamento sono importanti nel considerare gli impatti ambientali dei consumi futuri.

La bozza del testo negoziale di Rio + 20 menziona la necessità di cambiare “modelli insostenibili di produzione e consumo”, ma gli Stati Uniti vogliono eliminare i passaggi che suggeriscono che i paesi sviluppati dovrebbero prendere l’iniziativa. C’è anche poco riconoscimento nel testo sul fatto la crescita economica potrebbe essere limitata da fattori ecologici. Questo è in parte perché, sebbene gli scienziati parlino di “confini globali”, non c’è accordo su dove potrebbero trovarsi.

Lo stock taking dell’inventario globale è ancora in corso, ma potrebbe accelerare dopo il lancio giovedì di una nuova iniziativa scientifica – Future Earth – che riunisce accademie, fondi e istituzioni internazionali per co-progettare la ricerca relativa alla produzione alimentare sostenibile e ai cambiamenti del clima, della geosfera e della biosfera.

Il quadro potrebbe diventare più chiaro se le proposte a Rio+20 per rafforzare il programma ambientale delle Nazioni Unite saranno accettate, insieme a un piano per una “revisione regolare dello stato del pianeta.”