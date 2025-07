Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva rinviato a giudizio

Louis Dassilva è stato rinviato a giudizio per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino a Rimini

La decisione è stata presa dal giudice Raffaele Deflorio al termine dell’udienza preliminare rinviata e aggiornata tre volte per sciogliere le varie riserve sulle eccezioni preliminari presentate dalla difesa di Dassilva. Il gup ha fissato la prima udienza in Corte d’Assise per omicidio volontario e aggravato al 15 settembre alle ore 9:30.

Il 16 luglio, sarà trascorso un anno di carcerazione preventiva per il senegalese di 35 anni che, per il pm Daniele Paci e la squadra mobile di Rimini, due anni fa decise di uccidere la pensionata nel timore che scoprisse la relazione extraconiugale che lo legava alla nuora Manuela Bianchi. Per gli inquirenti Dassilva agì per proteggere se stesso e il suo matrimonio con Valeria Bartolucci oltre che per difendere la Bianchi da eventuali ire della suocera e del marito. tgcom24.mediaset.it – foto LaPresse