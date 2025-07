Perchè l’Italia non si opporrà agli emendamenti RSI dell’Oms

di Armando Manocchia – Il 19 luglio è la scadenza entro la quale l’Italia potrebbe opporsi agli emendamenti del Regolamento Sanitario Internazionale (RSI o IHR) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e sarebbe di vitale importanza se esercitasse questa possibilità, eventualmente tramite “opting out” (rinunciando), per tutelare la propria sovranità sanitaria. Ma, spiace anticiparlo, non lo farà.

Il Regolamento Sanitario Internazionale (RSI o IHR) è un’arma micidiale che serve all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per obbligare gli Stati membri ad accettare e gestire quello che il già terrorista politico militare Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi terrorista sanitario, direttore generale di quella che è diventata l’Organizzazione Malthusiana Satanica (OMS) deciderà che sia emergenza sanitaria.

Come sapete, l’Oms è una delle più grandi e ricche organizzazioni del mondo che, attraverso i finanziamenti dei paesi membri e di privati, ha dato il meglio di sé procurando morte e malattie in tutto il mondo, in Africa soprattutto, e nel 2020 ha perpetrato il genocidio vaccinale che ha prodotto l’olocausto sanitario in tutto il mondo.

Le modifiche agli emendamenti dell’RSI scadono il 19 luglio, termine ultimo per gli Stati membri per esprimere riserve o opposizioni agli emendamenti.

L’Italia, entro sabato 19 luglio 2025, avrebbe la possibilità di esprimere la propria opposizione agli emendamenti del Regolamento Sanitario Internazionale e salvaguardare la propria sovranità mantenendo il controllo sulle decisioni in merito alla sanità pubblica.

Ma avendo vissuto le politiche distopiche, repressive, autoritarie e inconstituzionali del governo, e la sua appecoronaggine a tutto ciò che viene calato dall’alto, non abbiamo il minimo dubbio sul fatto che, essendo questa una scelta che richiede la massina sensibilità, attenzione e consapevolezza, virtù che per il governo sono un optional, spiace anticiparlo, ma non si farà. Le modifiche non verranno rigettate.

Ci sarà pertanto un’accettazione automatica che consentirà a quella Organizzazione Malthusiana Satanica (OMS) che, dalle élite che la controllano, ha ricevuto il compito di depopolare il pianeta attraverso i vaccini, di decidere la sorte della nostra salute e della nostra vita.

Questo è. E lo è, solo perché siamo un popolo che non ha spina dorsale. Pavidi e ignavi. Quello che dovevo dire l’ho detto. Punto e basta.

