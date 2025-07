MELUZZI DOCET, la nuova rubrica domenicale di PIAZZA LIBERTA’

MELUZZI DOCET è la nuova rubrica domenicale che ImolaOggi e Piazza Libertà hanno realizzato per riproporre gli interventi del Grande Alessandro Meluzzi, caro amico e compagno di avventura.

Grazie ad un lavoro certosino della redazione di Imolaoggi e della regia di Piazza Libertà, abbiamo voluto dedicare questa rubrica al Prof. Alessandro Meluzzi, con l’auspicio che, rivedersi e risentirsi, lo possa aiutare nella sua battaglia per la vita, con l’augurio che possa guarire presto e bene e tornare tra noi quanto prima.

MELUZZI DOCET, sarà pubblicata ogni domenica alle 20,30 su ImolaOggi e sui relativi canali social.

Siamo certi che sarà di stimolo, anche per gli innumerevoli amici di Alessandro, rivedere e risentire dalla sua voce le sagge considerazioni, spesso profetiche, che ha avuto modo di fare in Piazza Libertà, il programma di informazione e approfondimento, certamente non statico e monotono come tanti, dove gli ospiti – a volte uno soltanto e altre volte anche otto – hanno potuto esprimere liberamente il pensiero, il punto di vista, l’opinione e le asseverazioni in base alle proprie esperienze e competenze, nel panorama completo della vita delle persone: dalla politica all’economia, dal sociale al culturale, dal sanitario al giuridico.

Premessa: Onde evitare malintesi, si rammenta ai detrattori che ImolaOggi, Piazza Libertà e Armando Manocchia NON MONETIZZANO E NON CONSIDERANO LE VISUALIZZAZIONI. Da sempre, a testa alta e schiena dritta, siamo impegnati per combattere il male, la corruzione, la violenza e l’ingiustizia, come pure la pavidità e l’ignavia di certi italiani. E’ per questi motivi che, da sempre, puntiamo alla qualità dell’informazione per le persone che ci seguono e non alla loro quantità perchè, come diceva Oriana Fallaci, è la qualità e non la quantità che fa la differenza. Ecco. Noi, siamo consapevoli di fare la differenza!

Vi diamo appuntamento per la prima puntata di MELUZZI DOCET a domenica 13 luglio 2025 alle 20,30 su ImolaOggi e relativi canali social.