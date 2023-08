Il miliardario Ted Turner: ridurre la popolazione mondiale di 5 miliardi

Nel 2008, il multimiliardario e fondatore della CNN, Ted Turner, oggi 84enne, ha parlato della necessità di ridurre la popolazione mondiale di 5 miliardi di persone, per prevenire il “riscaldamento globale”:

“Dobbiamo stabilizzare la popolazione… Siamo troppe persone. Ecco perché abbiamo il riscaldamento globale. Abbiamo il riscaldamento globale perché troppe persone usano troppe cose. Se ci fossero meno persone userebbero meno cose”.

Multi-billionaire and founder of CNN, Ted Turner, speaking in 2008 about the need to reduce the world's population by 5 billion people, to prevent “global warming”:

"We’ve got to stabilise the population… We’re too many people. That’s why we have global warming. We have global… pic.twitter.com/H5h1eBjDUO

