Biden: “Faccio un test cognitivo ogni giorno, sto governando il mondo”

Sarebbe disposto a sottoporti a sottoporsi a una valutazione medica indipendente che includa test neurologici e cognitivi e a comunicare i risultati al popolo americano?

“Faccio un test cognitivo ogni singolo giorno. Ogni giorno faccio quel test. Tutto quello che faccio. Non solo sto facendo campagna elettorale, ma sto governando il mondo. Non è una cosa da poco, siamo la nazione essenziale al mondo…”.

E’ convinto di poter battere Trump, anche se alcuni sondaggi evidenziano il vantaggio dell’ex presidente?

“Sono convinto di 2 cose: sono la persona più qualificata per batterlo e so come portare a termine la missione, dice Biden, che non sembra dare troppo credito ai sondaggi che gli attribuiscono un gradimento bassissimo.

Se rimane in corsa e perde contro Trump, come si sentirà a gennaio?

“Mi sentirò come uno che ha dato il massimo e ha fatto il lavoro al meglio. Penso che gli Stati Uniti e il mondo siano a un punto di svolta, ciò che accadrà nei prossimi anni determinerà i prossimi sei, sette decenni. E chi sarà in grado di tenere unita la Nato come ho fatto io? Chi sarà in grado di mantenere la posizione che abbiamo assunto nel Pacifico dando scacco matto alla Cina? Chi. Per giudicarmi, c’è il vertice Nato della prossima settimana. Venite ad ascoltare. Sentite cosa dicono”, conclude Biden. (Adnronos)