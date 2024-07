Sesto Calende, 41enne si accascia e poi muore “colpo di calore”

ANSA – È probabilmente il sole la causa della morte di un uomo di 41 anni, deceduto dopo essere stato trasportato in elicottero all’ospedale di Legnano. È possibile che sia stato fatale un colpo di calore

Sesto Calende (Varese) – Il fatto è accaduto intorno alle 17 del 29 giugno lungo il Sempione a Sesto Calende (Varese). A prestare i primi soccorso sono stati alcuni passanti. L’uomo era accasciato a terra in stato confusionale. Sul posto sono rapidamente intervenuti il 112 e i carabinieri della stazione di Sesto Calende

Il 41enne, residente nel Gallaretese, è stato spostato all’ombra mentre da un vicino ristorante è stato recuperato del ghiaccio per cercare di abbassare l’elevatissima temperatura corporea. Vista la situazione il personale sanitario ha disposto il trasporto in ospedale dove l’uomo è arrivato in arresto cardiaco e dove è morto poco dopo il ricovero in Pronto Soccorso. Come detto il caldo e la forte umidità potrebbero aver contribuito in modo significativo al malore. (ansa)

Precisazione – il 29 giugno, a Sesto Calende, la temperatura non ha raggiunto i 28°

https://www.3bmeteo.com/meteo/sesto+calende/storico