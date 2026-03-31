L’Ue rinnova le sanzioni all’Iran, congelamento dei beni

Il Consiglio Ue ha deciso di prorogare fino al 13 aprile 2027 le misure restrittive in risposta alle gravi violazioni dei diritti umani in Iran

Tali misure consistono in un divieto di viaggio e in un congelamento dei beni, nonchÃ© in un divieto di esportazione verso l’Iran di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e di attrezzature per il monitoraggio delle telecomunicazioni.

Inoltre, ai cittadini e alle imprese dell’Ue Ã¨ vietato mettere fondi a disposizione delle persone fisiche e giuridiche incluse nell’elenco. Nel contesto della revisione delle sanzioni, il Consiglio ha inoltre deciso di non rinnovare l’inserimento nell’elenco di una persona deceduta. L’elenco comprende ora un totale di 262 persone e 53 entitÃ .

ANSA EUROPA