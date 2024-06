Sala: “No Scalo di Linate intitolato a Berlusconi”

Linate intitolato a Berlusconi? Sala: “Difendo la regola dei dieci anni”

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha scritto all’Enac, Ente nazionale aviazione civile, per chiedere l’intitolazione dell’aeroporto di Linate a Silvio Berlusconi. Ma il sindaco di Milano Giuseppe Sala risponde rimandando al rispetto della legge che prevede che passino dieci anni dalla morte.

“Io difendo senz’altro” la regola dei dieci anni, ha precisato a margine dell’intitolazione di Largo Claudio Abbado a dieci anni dalla morte a Milano. “Per qualcuno, non mi riferisco a Salvini, ma in generale, le regole sono fatte per essere bypassate, per me le regole sono fatte per essere rispettate”. www.affaritaliani.it