Italia sostenibile, Mattarella: “La Repubblica tutela ambiente e biodiversità”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Mattarella

“Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti non posso esservi pace, salvaguardia dell’ambiente, benessere. Il lavoro costante e paziente dell’Alleanza, la sua attività di sensibilizzazione, di promozione di contenuti svolta a livello sociale e istituzionale ha prodotto risultati.

In sintonia con l’impegno dell’Alleanza sono tra l’altro apparse le modifiche introdotte agli articoli 9 e 41 della Costituzione che hanno reso esplicito come obiettivi della Repubblica siano la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle giovani generazioni e come l’iniziativa economica non possa svolgersi recando danno alla salute e all’ambiente”.

Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un un videomessaggio al convegno ‘Costruire il futuro. Per un’Italia sostenibile’ promosso dall’Avis. ANSA

Share

Articoli correlati

Silvia Salis

Genova, il tafazzismo green di Silvia Salis

Genova Salis Pd

Genova, stop pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. “Follia green”

Pichetto

COP30, con 3,44 miliardi Italia protagonista della finanza climatica

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *