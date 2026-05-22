Italia sostenibile, Mattarella: “La Repubblica tutela ambiente e biodiversità”

“Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti non posso esservi pace, salvaguardia dell’ambiente, benessere. Il lavoro costante e paziente dell’Alleanza, la sua attività di sensibilizzazione, di promozione di contenuti svolta a livello sociale e istituzionale ha prodotto risultati.

In sintonia con l’impegno dell’Alleanza sono tra l’altro apparse le modifiche introdotte agli articoli 9 e 41 della Costituzione che hanno reso esplicito come obiettivi della Repubblica siano la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle giovani generazioni e come l’iniziativa economica non possa svolgersi recando danno alla salute e all’ambiente”.

Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un un videomessaggio al convegno ‘Costruire il futuro. Per un’Italia sostenibile’ promosso dall’Avis. ANSA