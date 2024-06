Nato: “L’Occidente deve far pagare alla Cina l’aiuto a Mosca”

WASHINGTON, 17 GIU – “L’Occidente deve far pagare alla Cina l’aiuto alla Russia”, nella sua aggressione contro l’Ucraina. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg parlando al Wilson Center di Washington prima del suo incontro con Joe Biden. “Pechino non può avere tutto. Ad un certo punto, a meno che la Cina non cambi rotta, gli alleati dovranno imporre un costo. Ci dovrebbero essere delle conseguenze”, ha aggiunto Stoltenberg.

“Il cammino verso la pace in Ucraina passa per la consegna di nuove armi”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg che fra qualche ora sarà ricevuto da Joe Biden alla Casa Bianca. (ANSA)