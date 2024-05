Malore improvviso, morta bambina di 4 anni

Strappata alla vita da un malore improvviso, a soli 4 anni. È morta così Dorotea Giglio: è spirata in un letto dell’ospedale Civile di Brescia, uccisa da un aneurisma che, purtroppo, non le ha lasciato scampo. Abitava a Borno insieme ai genitori, mamma Robi e papà Piero: lascia nel dolore i nonni, gli zii e i cuginetti.

Attorno a loro si sta stringendo la comunità del piccolo paese della Valcamonica, sconvolta da un dramma indicibile, difficile – se non impossibile – da accettare. “Ricorderemo per sempre il suo sorriso e i suoi occhioni dolci”, si legge tra le centinaia di messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. www.bresciatoday.it