Niger: stop partnership militare con gli Usa

“Un’altra sconfitta per l’amministrazione Biden poiché il Niger pone fine alla sua partnership militare con gli Stati Uniti per ospitare forze militari e la base aerea 201, una costruzione da 100 milioni di dollari che funge da base di droni per le forze statunitensi nell’Africa settentrionale e occidentale. La decisione fa seguito ad una visita in Niger di funzionari del Dipartimento di Stato e del capo del comando americano per l’Africa, generale Langley, per discutere una “transizione democratica” del governo del Niger.

Secondo il portavoce militare al potere in Niger, colonnello Amadou Abdramane, gli Stati Uniti hanno rifiutato di seguire il protocollo diplomatico non informando il Niger della composizione della propria delegazione prima della visita.

Secondo Al Jazeera, il Niger ospita circa 650 militari statunitensi che gestiscono un’importante base aerea ad Agadez per voli di sorveglianza di droni con e senza pilota. Il drone baqse, chiamato Air Base 201, è stato costruito con un costo di oltre 100 milioni di dollari.

Il Niger agisce (o ha agito) effettivamente come il centro delle operazioni statunitensi nell’Africa occidentale del Nord e la base dei droni è uno dei progetti di costruzione militare statunitense più costosi mai intrapresi dal DOD.

Con la perdita del Niger, gli Stati Uniti hanno semplicemente perso un fronte per la proiezione del loro potere contro Cina e Russia in Africa.”

Lo scrive su X Ian Miles Cheong, commenttore politico

Another defeat for the Biden administration as Niger terminates its military partnership with the United States to host military forces, and Air Base 201, a $100 million construction that serves as a drone base for US forces in north and western Africa.

The decision follows a… pic.twitter.com/PsjQVQlSSF

— Ian Miles Cheong (@stillgray) March 17, 2024