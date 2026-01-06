Orrore in Niger, bruciati vivi prefetto e famiglia: attacco jihadista

Un prefetto e la sua famiglia sono stati uccisi in un attacco jihadista nel Niger occidentale, secondo quanto riferito da fonti locali. Si tratta del prefetto della cittÃ  di Torodi, circa 60 chilometri a sud-ovest della capitale Niamey. “Il capitano Chaibou Mali, sua moglie e i suoi figli sono stati bruciati vivi”, ha riferito telefonicamente all’AFP un residente della cittÃ .

La guerriglia jihadista si Ã¨ fatta piÃ¹ intensa dopo il colpo di Stato con cui venne rovesciato il presidente Mohamed Bazoum, nel luglio 2023, ma giÃ  da circa dieci anni il Niger Ã¨ alle prese con la ribellione jihadista, condotta da combattenti di Al-Qaeda e della Jihad Islamica e che ha fatto finora quasi 2.000 morti. Anche il sud-est del Niger Ã¨ stato preso di mira da Boko Haram e dal gruppo militante rivale Iswap.
