Francia: ‘noi ascoltiamo gli africani, non decidiamo al posto loro’

La “Francafrique”, termine solitamente utilizzato per indicare i rapporti di natura politica tra le Francia e le sue ex colonie africane, “è morta da molto tempo”. Lo ha detto la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna in un’intervista rilasciata al quotidiano “Le Monde”. “La linea della Francia è quella di ascoltare gli africani, non di decidere al posto loro”, ha spiegato la titolare della diplomazia francese.

“Non è la Francia che fa e disfà le elezioni, sceglie i presidenti africani o conduce colpi di Stato”, ha detto Colonna. In merito alla presenza del gruppo di mercenari russi Wagner nel continente, la ministra ha spiegato che la morte del fondatore, Evgenij Prigozhin, ha provocato uno “choc considerevole” sulle sue attività. “Questo gruppo è di un’inefficacia totale nella lotta contro il terrorismo”, ha detto la titolare del Quai d’Orsay.

