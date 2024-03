Firenze, 22enne accoltellato da nordafricani per rapina

Accoltellato per rapina a Firenze un 22enne italiano, coinvolto prima sul bus numero 30 di Autolinee Toscane (At) per una presunta lite e poi a una fermata, in via Baracca, dove era sceso cercando di sfuggire a cinque nordafricani giovanissimi che avevano attaccato briga a bordo del mezzo.

A terra, secondo ricostruzioni della polizia, i cinque lo hanno pestato ma uno di loro ha pure estratto un coltello con cui lo ha colpito a una gamba, mentre il giovane stava tentando di difendersi.

Leggi anche

► Migranti, Schlein: gravissimo che von der Leyen voli in Egitto con Meloni per fermare le partenze

Il 22enne è stato privato del telefono cellulare con cui i cinque sono scappati via e se ne sono perse le tracce.

Alla scena ha assistito l’autista del mezzo, che ha dato l’allarme al 112Nue. E successo intorno alle 21.50 di ieri sera.

Sul posto è andata la polizia di Stato. Indagini in corso. Il 22enne è stato ricoverato al pronto soccorso di Careggi. Secondo quanto emerge, la coltellata non avrebbe raggiunto l’arteria femorale. ANSA