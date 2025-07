Firenze, turista rapinata e trascinata a terra per metri: arrestato ghanese

Rapina una giovane donna, la fa cadere a terra trascinandola per alcuni metri. Poi picchia lo zio della vittima

È successo in via Giovan Battista Zannoni, zona stazione, in centro a Firenze. Nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 luglio, la polizia ha arrestato l’uomo, un 37enne originario del Ghana, colto in flagranza.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe avvicinato alla giovane donna, una 27enne turista americana che si trovava a passeggiare con lo zio, le avrebbe afferrato la borsa facendo cadere a terra la donna e trascinandola per alcuni metri per poi fuggire via.

A questo punto lo zio, un americano di 47 anni, avrebbe inseguito il 37enne per riavere la borsa della nipote appena rubata ma sarebbe stato aggredito dall’uomo con diversi pugni al volto.

Gli agenti delle volanti di via Zara, giunti repentinamente sul posto a seguito di una segnalazione al 112, hanno intercettato e fermato il 37enne nel tratto tra via Nazionale e via Guelfa. La borsa è stata poi restituita alla giovane turista.

L’uomo, incensurato, è stato arrestato e portato nel carcere di Sollicciano su disposizione della procura della Repubblica.

