Coltellate a Castelsangiovanni, tre stranieri denunciati per rissa e lesioni aggravate

PIACENZA – Una serata di violenza ha scosso ieri la tranquillità di Castelsangiovanni, quando una rissa tra tre giovani uomini ha avuto luogo nel cuore della cittadina, in piazza XX Settembre, di fronte ad un bar. L’episodio, avvenuto la sera del 2 luglio, intorno alle 22, ha lasciato due feriti, entrambi successivamente medicati e curati al pronto soccorso di Piacenza. I tre protagonisti dell’episodio sono tutti cittadini stranieri, residenti da tempo nella provincia.

Secondo le informazioni fornite ai carabinieri della stazione di Castello, la rissa è scoppiata per motivi ancora da chiarire. I tre giovani uomini, di 23, 27 e 36 anni, hanno dato vita ad un violento alterco nei pressi di un bar, che è rapidamente degenerato in una colluttazione. Durante la rissa, due di questi sono stati colpiti da coltellate, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento immediato dei medici.

Sebbene le ferite siano risultate serie, non dovrebbero comportare gravi rischi. Tuttavia, l’episodio ha destato preoccupazione soprattutto per la violenza inaspettata nel centro della cittadina. I giovani coinvolti sono stati immediatamente identificati e denunciati in stato di libertà. Le accuse nei loro confronti includono rissa e lesioni personali aggravate, dato l’uso di un’arma da taglio.

I carabinieri, che hanno effettuato un’accurata ricostruzione dei fatti, sono ancora al lavoro per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Gli accertamenti sono ancora in corso e si cercano eventuali video o testimonianze che possano offrire ulteriori dettagli sull’incidente. I militari stanno cercando di capire se l’episodio possa essere stato scatenato da un conflitto personale preesistente tra i tre o se si tratti di una semplice esplosione di violenza casuale.

