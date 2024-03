Migranti, Schlein: gravissimo che von der Leyen voli in Egitto con Meloni

TRIESTE, 16 MAR – “Trovo gravissimo che domani la presidente della Commissione Europa Ursula von der Leyen voli in Egitto insieme a Giorgia Meloni per promettere risorse al regime di Al-Sisi in cambio del controllo e dello stop alle partenze”.

Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein nel corso di un videocollegamento con una conferenza del Pd di Trieste sul tema dell’Europa. “Questo approccio in questi anni ha solo calpestato diritti fondamentali e non ha prodotto una soluzione di solidarietà europea per cui noi continueremo a batterci” ha concluso Schlein. (ANSA)